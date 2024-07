The Acolyte (Disney+) - Rückblick auf die gesamte Staffel

HQ

Als ich die ersten beiden Episoden von The Acolyte bei der Premiere in Madrid sah, lobte ich die Kameraführung, die frischeren Elemente und die Einzigartigkeit des Krimi-Ansatzes für Live-Action, da wir das bereits in animierter Form mit mehreren The Clone Wars- und The Bad Batch-Handlungsbögen gesehen hatten. Dann hoffte ich, dass es das gute Erzähltempo beibehalten würde, und erwartete, dass es ein oder zwei große Wendungen auf der ganzen Linie verbergen würde.

Obwohl es einige dieser Werte beibehielt, ging es schon bald in mehreren Schlüsselaspekten schief, nicht nur für Star Wars, sondern für so ziemlich jede Serie, die gut und fesselnd sein soll. Es fühlte sich manchmal an wie in der Obi-Wan Kenobi-Show. Und nicht in Bezug auf Kameraarbeit, Choreografie oder Produktionswerte, nein. The Acolyte sieht die meiste Zeit wunderschön aus, mit großartiger künstlerischer Leitung, feinem Farbeinsatz und aufregenden Aufnahmen und Schnitten. Ganz zu schweigen von einigen der besten Kämpfe seit der Ahsoka-Show, mit einem zusätzlichen Martial-Arts-Touch. Darüber hinaus ist die visuelle Qualität und Pflege viel besser, auch wenn CGI-Hintergründe in einigen Umgebungen erschütternd sichtbar werden.

Was The Acolyte mit Obi-Wan Kenobi teilt, ist ein peinlicher Mangel an Anleitung und Aufsicht. Er teilt die absolut dummen Momente, er teilt das Gefühl, dass einige der Episoden so schrecklich geschnitten und kalkuliert wurden, dass sie aussehen wie billiger Füllstoff, den niemand brauchte, und er teilt den Widerspruch zwischen sich selbst ernst zu nehmen, aber dann nicht so sehr, und umgekehrt.

Es wurde als das vielleicht düsterste Ding bisher in Star Wars vermarktet, aber dann musste es bis zu einem bestimmten Punkt die cartoonhaften, albernen Witze machen, um dann in Episode 5 die krasseste Wendung fallen zu lassen. So krass, so seltsam ausbalanciert, dass es sich einfach so falsch anfühlte, so gratis. Und gleichzeitig sind beide Episoden zusammen mit den Episoden 7-8 als Staffelfinale in Bezug auf das Storytelling und, nun ja, die reine Unterhaltung konsistenter.

Showrunnerin Leslye Headland versprach uns "eine Menge Emotionen, Liebe und Leidenschaft", und obwohl ich jetzt verstehe, was sie meinte, brauchte die ganze Serie dringend eine bessere Charakterentwicklung, damit diese Elemente Klick machten. Jeder einzelne von ihnen, ohne Ausnahme, hat seine Momente, in denen er unlogische Einstellungen oder plötzlich wechselndes Verhalten hat, die das zerstören, was du von ihm gedacht hast, oder die kleine Bindung, die du bisher zu ihnen aufgebaut hast. Und man könnte sagen, dass es darum geht, zu zeigen, dass sie alle menschlich, zögerlich und unvollkommen sind, aber das ist es nicht, es sind nur schlecht geskriptete Wendungen.

Dazu gehören auch die beiden solideren Jedi-Charaktere in Gestalt von Lee Jung-jaes Meister Sol und Carrie-Anne Moss' Meister Indara, die ein sehr klares, überzeugendes Bild zeichnen, bis auch sie in seltsamen Wendungen und Unsinn gefangen werden. Und nochmals, nicht weil sie etwas verbergen, was wir alle wissen, sondern weil sie auf eine seltsame Art und Weise inszeniert wurden.

Mit dieser Dichotomie zwischen "Hey, das war cool/frisch/interessant" und "was habe ich gerade gesehen" könntest du sogar Schwierigkeiten haben, bis zu den letzten Episoden weiterzuschauen, in denen die ganze Wahrheit enthüllt werden soll. Aber das ist es auch nicht. Die Läufer lassen absichtlich einen Haufen loser Enden, um die man sich in The Acolyte: Season 2 kümmern muss, was trotz der negativen Reaktionen und Kritiken sehr wohl passieren könnte. Immerhin spielte die Serie zu einem sehr interessanten Zeitpunkt in der Star Wars-Zeitlinie, und auch wenn sich die Serie nicht so sehr auf Fanservice und Referenzen verlässt wie die Arbeit von Dave Filoni, ist sie gegen Ende genau da, um dies direkt mit den Haupteinträgen zu verbinden, auf diese sehr spezifische Art und Weise und mit den Charakteren, die die Fans erwartet haben. Und das geht über den kanonischen Kampf und das ansonsten faszinierende Konzept von "The Vergence" hinaus, das ich hier nicht spoilern werde.

Insgesamt verstehe und unterstütze ich die Hauptbotschaft, die diese Serie senden wollte. Und nein, Hater, es ging nicht darum, Inklusion oder Popmusik in eure geliebte Fiktion zu zwingen. Es ging um die Angst vor dem Unbekannten, darum, wie Religion von mächtig zu gefährlich werden kann, darum, Entscheidungen für das vermeintlich größere Wohl zu treffen und um den Umgang mit der eigenen Korruption auf unterschiedliche Weise. Und es gibt uns auch eine der besten Beschreibungen der Arroganz der Jedi, eine unheilvolle Voraussicht zu diesem Zeitpunkt. All das trifft ins Schwarze, nur auf so unbeholfene und manchmal künstliche Weise, dass es sich nicht echt oder überzeugend anfühlt. Und die Tatsache, dass das Hauptdarstellerduo mit Amandla Stenbergs Mae/Osha nur ein paar glaubwürdige Sprüche abliefert, hilft da auch nicht.

"Der größte Lehrer ist das Scheitern", wie Meister Yoda sagen würde, und wir haben eine ziemlich fehlerhafte Show, die zum x-ten Mal viel, viel besser hätte sein können. Werden sie aus diesem Versagen lernen und gleichzeitig das behalten, was gut oder rettbar ist? Ich bin mir nicht sicher, da einige Episoden (3, 4, 6) und Momente hier so abschreckend sind, dass ich befürchte, dass es viele nicht mehr interessieren wird. Aber mit einem gewissenhafteren Ton, mit einer strafferen Richtung und ohne die Teile, die gegen Star Wars verstoßen, und einfach nur der Erzähllogik, möchte ich jetzt wissen, was mit einigen Charakteren passiert, auch wenn ich Osha und Mae ausschließe.