The Accountant 2 ist der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten von Amazon The Accountant 2 ist auf Prime Video mit fast 80 Millionen Zuschauern in weniger als einem Monat explodiert und damit der zweitgrößte Film aller Zeiten auf Amazon.

HQ Ben Afflecks neuester Actionstreifen ist auf Prime Video ein absoluter Knaller und zieht in nur 28 Tagen fast 80 Millionen Zuschauer an. Damit ist er Amazons zweiterfolgreichster Film aller Zeiten - nur geschlagen vom Road House-Remake. DerThe Accountant 2 lief auch in den Kinos recht gut und spielte bei einem Produktionsbudget von 80 Millionen Dollar etwas mehr als 100 Millionen Dollar ein. Die Kritiker waren nicht gerade begeistert, aber das Publikum liebt es offensichtlich. Online-Gerüchte beschreiben es als solide "Buddy-Action-Komödie", in der die Chemie zwischen Affleck und Bernthal wirklich ins Schwarze trifft. Der Erfolg des Films hat auch die Tür für einen dritten Teil geöffnet, was der Regisseur angedeutet hat - zusammen mit einer möglichen Rückkehr von Anna Kendrick als Dana Cummings. In einem Interview sagte O'Connor: "Eine Sache, über die wir gesprochen haben, ist die Idee, Anna Kendrick zurückzubringen. Vielleicht bekommt Christian endlich die Liebe, die er verdient." Also... Stehen Sie auf The Accountant 2 ?