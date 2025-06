The Accountant 2 feiert am Donnerstag Premiere auf Prime Ben Affleck und Jon Bernthal müssen das Rätsel um den Mord an einem alten Kollegen lösen.

HQ Morgen kehrt Ben Affleck als Buchhalter mit dem Recht zu töten zurück, wenn The Accountant 2 auf Prime Premiere feiert. Diesmal wird er von seinem Bruder Brax, gespielt von Jon Bernthal, begleitet, und gemeinsam sind die beiden gezwungen, den Mord an einem alten Kollegen aufzuklären. Wie erwartet bietet der neueste Trailer viel Action, aber auch jede Menge Humor und gibt uns einen tieferen Einblick in die interessante Beziehung der Brüder. Ob er mit dem Originalfilm aus dem Jahr 2016 mithalten kann, bleibt abzuwarten und ihr könnt euch den Trailer unten ansehen. Freust du dich auf The Accountant 2 und was hältst du vom Originalfilm? HQ