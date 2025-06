HQ

Es fällt mir nicht nur schwer zu verstehen, wie es hier so schief gehen konnte, es ist mir auch unverständlich, wie eine Filmfirma wieder auf die Idee kommen kann, eine so bedauerliche Fortsetzung wie diese zu starten. Gibt es keinen Berufsstolz mehr? Ist es wirklich nicht möglich, das Band umzudrehen, wenn man am Schneidetisch feststellt, dass der aufwendige Action-Thriller ein kompletter Fehlschlag ist? Ben Afflecks lang erwartete Wish-Version von Jason Bourne und seiner autistischen Lebenseinstellung ist zurück, und dies ist eine der schlechtesten Fortsetzungen, die ich je gesehen habe.

Der Buchhalter war kein Meisterwerk. Es war sicherlich keine Bourne Identity und schon gar kein Salt. Aber es war ein akzeptabler Action-Thriller. Gavin O'Connor bot vielleicht seinen schlechtesten Film, aber das war natürlich auch keine große Sache, denn der alte Mann führte schließlich Regie bei Warrior (meisterhaft) und The Way Back (brillant). Affleck machte einen guten Job als autistischer Attentäter, es gab ein bisschen Selbstdistanz in dem oberflächlich ernsten Aufbau und die Actionteile waren gewalttätig und einfallsreich.

Die Dialoge sind schlecht, die Schauspielerei ist schlecht und die Dynamik zwischen Bernthal und Affleck - ist schlecht.

In The Accountant 2 funktioniert absolut nichts. JK Simmons' inzwischen pensionierter FBI-Chef fühlt sich wie ein völlig anderer Charakter an, Affleck macht eine neue, seltsame Stimme, die er im ersten Film nicht hatte, und als der autistische Superkiller Christian Wolff sich mit dem FBI verbündet und seinen kleinen Bruder (schrecklich dargestellt von einem ständig übertriebenen Jon Bernthal) anruft, um zu versuchen, einen Haufen Mörder/Entführer zu finden, Sie haben bereits Ihr Unverständnis dafür entlarvt, was den Vorgänger zum Erfolg geführt hat.

Werbung:

Schon im Intro wird deutlich, dass Regisseur Gavin O'Connor die "menschliche" Seite seines analytischen Killers zeigen wollte. Zu Beginn des Films hat Affleck die eigene App eines Dating-Dienstes gehackt und mehr Matches mit den liebeskranken Damen bekommen als alle anderen Männer (zusammen), und in den nächsten zehn Minuten geht es darum, wie er versucht, ein Speed-Date zu verabreden, aber scheitert, weil er weder lustig, sozial geschickt noch charmant ist. Dieser Wahnsinn dauert eine gefühlte Ewigkeit, nur um dann durch eine Szene ersetzt zu werden, in der die Fury-Version von Bernthal in einem Luxushotel eincheckt, sich grundlos alle Kleider auszieht und einen Zwinger anruft, um zu versuchen, eine Verkürzung der Aufenthaltsdauer seines neu gekauften Welpen im Zwinger auszuhandeln. Der Monolog, in dem Bernthal mit einer geladenen Waffe in der rechten Faust und nur in minimaler Unterwäsche über Welpen und ihre Fähigkeit schimpft, eine Bindung zu ihrem Herrchen/Gefährten aufzubauen, ist ohne Zweifel das Schlimmste, was ich im Jahr 2025 gesehen habe. Dieser alte Mann kann wirklich überhaupt nicht schauspielern.

Besser wird es auch nicht, als die Braxton-Brüder und Christian wieder vereint sind. Es ist klar, dass Regisseur Gavin O'Connor eine Art Tarantino-artiges Geplänkel mit klaren Anspielungen auf Rainman aufbauen wollte, aber es endet nur in einer totalen Demütigung, da Affleck sich müde und verloren in seiner Rolle und seiner neuen Stimme fühlt, während Bernthal wie üblich nur so tut, als würde er etwas darstellen, indem er mit aufgepumpter Brust herumläuft. Kaugummi mit einer Gangart, die uns am meisten an den "Power Walk" von WWE-Gründer McMahon erinnert. Es ist so schlimm, dass es peinlich ist, und obwohl ein paar Actionszenen, in denen beide Hauptdarsteller den Mund halten, eindeutig akzeptabel sind - ist dies die unnötigste Fortsetzung seit Ein Prinz in New York 2. Beschämend schlecht, Affleck. Beschämend schlecht.