That's No Moon sammelt erfahrene Entwickler unter sich

Ein neues Studio bereitet sich darauf vor, in der Videospielbranche für Aufsehen zu sorgen. That's No Moon vereint langjährige Entwickler, die zuvor bei Sony Santa Monica, Bungie, EA, Playstation Worldwide Studios, Infinity Ward, Naughty Dog und anderen Erfahrungen sammeln konnten. Smilegate hat das Studio bereits mit einer Investition von 100 Millionen US-Dollar abgesichert, die in die Produktion eines Action-Adventures mit Fokus auf Storytelling investiert werden sollen.

Das Team hat zwei Hauptstandorte, einen in Los Angeles und einen in San Diego. Viele der Entwickler arbeiten zwar nach wie vor von zu Hause aus, doch bis nächstes Jahr sollen 100 Menschen eingestellt werden. Es wird noch lange dauern, bis wir sehen, was That's No Moon vorhat, aber bis dahin könnt ihr das Team auf dieser Seite besser kennenlernen.