That '90s Show: Teil 2 landet im Juni auf Netflix

Letztes Jahr konnten wir endlich viele der Gesichter aus der gefeierten TV-Serie That '70s Show sehen, aber in einem völlig neuen Gewand. Die Bande war gealtert, Eltern, Großeltern und zog in die 90er Jahre.

Die Meinungen über die Vorzüge der Serie sind unter den Fans geteilt, aber auf jeden Fall waren die Einschaltquoten anscheinend gut genug, damit Netflix sowohl eine zweite als auch eine dritte Staffel produzieren konnte.

That '90s Show: Part 2, wie es genannt wird, wird am 27. Juni Premiere haben und Sie können sich den Teaser-Trailer unten ansehen. Später in diesem Jahr, am 24. Oktober, wird auch That '90s Show: Part 3 folgen.

Was hältst du von That '90s Show, und wirst du dir diese neuen Folgen ansehen?