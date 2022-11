That '90s Show im ersten Teaser-Trailer gezeigt

HQ

That '70s Show wurde 1998 uraufgeführt und erzählte uns auf unterhaltsame Weise vom Leben in den 70ern und ist jetzt dabei, einen Nachfolger namens That '90s Show zu bekommen. Dies bedeutet auch, dass die Show 19 Jahre nach dem Ende dieses Jahrzehnts gestartet wurde. Heute sind die 90er Jahre tatsächlich 23 Jahre entfernt und für die heutigen Jugendlichen ist es tatsächlich weiter entfernt als die 70er Jahre, als die ursprüngliche Show Premiere hatte. Man fühlt sich alt, nicht wahr?

Nun, jetzt haben wir den ersten Vorgeschmack auf die That '90s Show bekommen, die uns wieder in unserem Lieblingskeller begrüßt und Leia Forman vorstellt, die Tochter von Eric und Donna (Hauptfiguren der ursprünglichen Show). Uns wurde auch gesagt, dass so ziemlich alle von der Hauptbesetzung als Gäste in der Show sein werden.

Überprüfen Sie es unten und sagen Sie uns, was Sie denken. That '90s Show beginnt am 19. Januar auf Netflix zu streamen.