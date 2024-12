Thanos-Darsteller möchte vielleicht einige Fans mit einem Schnappschuss verschwinden lassen

HQ

Josh Brolin, bekannt für seine Rolle als Thanos in Avengers, verriet kürzlich, dass er es leid ist, an Conventions teilzunehmen. Wie Cinema Blend berichtet, trat Brolin als Gast in der Graham Norton Show auf, wo er seine Frustration über die Art von Fragen teilte, die die Fans während dieser Veranstaltungen stellen. Laut Brolin fühlen sich einige Fragen realitätsfremd und manchmal sogar "peinlich" an.

Während er einräumte, dass die Fans auf Conventions enthusiastisch und leidenschaftlich sind, machte Brolin deutlich, dass einige Fragen das Ziel verfehlen. Als Schauspieler trifft er nicht die kreativen Entscheidungen für die Figuren, sondern erweckt sie durch seine Darbietungen zum Leben. Es scheint, dass diese Veranstaltungen den Fans zwar die Möglichkeit bieten, mit ihren Lieblingsstars in Kontakt zu treten, aber einige Interaktionen lassen zu wünschen übrig.

Was ist deine Meinung: Glaubst du, Brolin sollte mit den Fingern schnippen und einige Fans verschwinden lassen, oder ist das nur ein Teil des Jobs?