Thanksgiving bietet mehr Morde und weniger Dinge, für die man dankbar sein kann

Dinge, die die Leute lieben, zu nehmen und ihnen einen verzerrten Horror-Twist zu geben, ist in der wunderbaren Welt der Gruselfilme üblich, und Sony Pictures' kommendes Thanksgiving scheint ein Paradebeispiel dafür zu sein.

Anstatt mit Freunden und Familie ein wunderbares Thanksgiving zu feiern, werden Menschen aus Plymouth (Massachusetts) getötet. Es scheint alles mit einem Black-Friday-Aufstand zusammenzuhängen, der in einer Tragödie endete, und es liegt nun an den Bürgern, herauszufinden, was tatsächlich in einem Thanksgiving passiert, das nicht viel zu bieten scheint, wofür man dankbar sein kann.

Thanksgiving feiert am 17. November in den Kinos Premiere und wir haben einen brandneuen Trailer für euch. Seien Sie vorsichtig, denn dies ist nichts für schwache Nerven.