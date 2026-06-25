Der Arbeitsmarkt ist im Moment ein Chaos. Egal, ob Sie derzeit nach einer Anstellung suchen oder Ihren Lebenslauf seit ein paar Jahren nicht aufgefrischt haben, es ist schwer zu ignorieren, dass es aufgrund des Aufstiegs von KI, Massenentlassungen und immer mehr Menschen, die suchen, unglaublich schwierig sein kann, einen Job zu bekommen. Das gilt besonders für die Spielebranche, und der Entwickler IceLemonTea Studio hat beschlossen, in seinen Papers, Please-like Thank You For Your Application eine dystopische Zukunft zu zeigen, wie der Arbeitsmarkt aussehen könnte.

Nachdem wir als temporäre, junge Interviewer eingestellt wurden, bekommen wir die Aufgabe, Kandidaten zu durchsuchen, die sich bei einem großen, gesichtslosen Unternehmen bewerben. Wir durchsuchen Lebensläufe, Abschlusszeugnisse, Beschäftigungsnachweise, psychologische Bewertungen und mehr, um nach Unstimmigkeiten zu suchen, die dazu führen könnten, dass ein Bewerber abgelehnt wird. Wie bei Papers, Please wirst du von Leuten angesprochen, die darum bitten, sie in die nächste Stufe zu lassen, auch wenn sie nicht alle Voraussetzungen erfüllt haben, um zu bestehen. Hab ein Herz, und dein Gehalt wird dir abgezogen. Mit Rechnungen zu bezahlen und einer Familie, um die man sich kümmern muss, kann man nicht immer die richtige Entscheidung für alle anderen treffen und die für sich selbst.

Das Gameplay in Thank You For Your Application ist sehr befriedigend und lässt dich zu einem richtig bösen HR-Vertreter werden, indem du die Träume eines anderen für einen falsch geschriebenen Firmennamen auf dem Beschäftigungsnachweis aufgibst. Manchmal gibt es eine Informationsflut, da mit jedem Tag neue Kriterien durch das Bulletin kommen, aber sobald man in den Arbeitsrhythmus kommt, wird man schnell mehr Maschine als Mensch, da man sofort das kurze Hallo und das flehende Lächeln eines Kandidaten ignoriert, um alle Dokumente so schnell wie möglich durchzugehen, Dann wirf sie entweder auf die nächste Bühne oder schickte sie ins Land der Enttäuschung.

Thank You For Your Application hat eine etwas hellere Stimmung als bei Papers, Please. Es ist nicht wirklich Leben und Tod, denn selbst wenn du jemanden ablehnst, kann er später zu dir zurückkehren, nachdem er Erfolg im Leben gefunden hat. Die Dystopie ist anders, denn IceLemonTea hat geschickt eine Welt geschaffen, die auf dem Papier dank der großen Konzerne, die dafür sorgen, dass niemand wirklich weiß, wie sehr die verzweifelte Jobsuche Menschen in Depressionen, manisches Verhalten und dass große Unternehmen Städte, Gemeinden und sogar Länder unter dem Gewicht ihrer Gier erschießen, gut läuft. Es sind nur Lächeln, bis die Risse sichtbar werden.

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Thank You For Your Application hat viel einzigartige Persönlichkeit und Flair. Die Designs sind lebendig und pixelig, ebenso wie die Charaktere, sodass es dir nichts ausmacht, denselben frisch gesichteten Absolventen zum dritten Mal an einem Tag zu treffen. Einige der Dialoge bei den grundlegenden Ablehnungen können etwas repetitiv werden, aber da das Gameplay, den Unterschied zu erkennen, so fesselnd ist, bemerkt man kaum, was im Gespräch gesagt wird, bis die Q&A-Funktion kommt. Das ist teilweise schädlich für das Spiel, da ich mich beim Spielen kaum auf etwas anderes als die vor mir liegenden Informationen konzentriert habe, sodass einige Story-Elemente verloren gegangen sind. Den Großteil der Geschichte erhältst du per E-Mail in deiner Ingame-Wohnung oder durch Gespräche auf dem Heimweg. Selbst wenn man so aufmerksam wie möglich ist, kann es trotzdem leicht sein, sich unterwegs zu verlaufen und eine unangenehme Überraschung zu erleben.

Thank You For Your Application hat mehrere Enden, von denen einige dich überraschen können, wenn du nicht aufpasst. Wenn du zu viel Überstunden arbeitest, stirbst du zum Beispiel vor Erschöpfung. Oder kaufen Sie etwas im "Schwarzmarkt"-Ingame-Shop, und eines Tages wird Ihnen gesagt, dass Ihre Kaufhistorie mit Ihrem Unternehmen geteilt wird, und am Ende des Tages werden Sie gefeuert. Was an diesen Enden frustrierend ist, ist, dass einige davon zwar ziemlich einfach durch das Laden eines alten Spielstands behoben werden können, andere aber erfordern, dass man im Grunde den Verlauf deines alten Durchlaufs ändert oder einen neuen startet. Da ein Durchlauf von Thank You For Your Application etwa 5 Stunden dauert, ist es nicht allzu schlimm, wenn das Spiel möchte, dass du mehrere Durchläufe hast. Diese Wiederspielbarkeit steht jedoch im Gegensatz zur Kernschleife. Die Kandidaten, die man bekommt, sind nicht zufällig, soweit ich das beurteilen konnte, und wenn man sich daran erinnert, wen man passieren und entlassen muss, verliert das Erlebnis viel von seinem Schwung.

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Im Verlauf der Geschichte wird es schwieriger sein, die üblichen Arbeitsmuster beizubehalten. Work-Life-Balance ist im Grunde Vergangenheit, aber du musst dich auch um deine kleine Schwester und deine Mutter kümmern sowie um eine kleine Revolution, an der du vielleicht teilnehmen möchtest. Es gibt viele Optionen, viele Enden, aber es kann manchmal schwierig sein, den Überblick zu behalten, was passiert, vor allem weil jeder Name aus einem Buchstabe gefolgt von zwei Zahlen besteht. Wenn ein Typ namens K88 mit mir im Zug nach Hause sprechen wollte, wäre es schön gewesen, wenn sein Bild aufgetaucht wäre, wenn er mit mir sprach, denn ich konnte mich beim besten Willen nicht erinnern, wie er aussah. Die Benennung der Charaktere hilft beim Thema der Welt, reduziert die individuelle Identität auf drei Symbole, macht es aber auch schwer, sich an eine Figur als Individuum zu binden. Die Namensgebung einiger Organisationen im Spiel leidet unter einer ähnlichen Identitätslosigkeit, und wenn mich jemand als Kameradin anspricht, weiß ich daher nicht mehr, ob ich diese Typen unterstützen oder aufhalten sollte. Nach der Hälfte wird alles etwas vage, da sich die Geschichte deiner Figur so anfühlt, als würde sie hinter größeren Weltereignissen stehen, die du nicht einmal sehen wirst, wenn du mitten im Durchlauf einen dummen Fehler machst.

Abgesehen von den Enden war ich jedoch von der Welt und der Geschichte von Thank You For Your Application durchgehend fasziniert. Ich wollte nur etwas mehr Klarheit, um mich noch tiefer in die gut inszenierte Dystopie des Spiels eintauchen zu können. Das Gameplay macht enorm viel Spaß und gibt dir mit jedem abgelehnten Lebenslauf diese böse Befriedigung, bis deine Herzen von jemandem berührt werden, der dir sagt, dass er diesen Job braucht, sonst wird er eine Enttäuschung für alle sein, die sie je kannten. Es ist ein Papers, Please Like mit viel eigenem einzigartigem Charme und ein Spiel, das die wenigen Stunden, die man wahrscheinlich investieren wird, wert ist.