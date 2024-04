Thandiwe Newton ist der neueste Neuzugang in Wednesday Staffel 2

HQ

Wednesday hatte bereits für seine erste Staffel eine ziemlich gestapelte Besetzung, was zweifellos ein Grund dafür war, dass die Serie zu einem großen Erfolg für Netflix wurde, als sie auf dem Streamingdienst debütierte. Für die zweite Staffel der Serie hat Netflix seine Reihen verstärkt und weitere bekannte Stars hinzugefügt, um die ohnehin schon beeindruckende Besetzung zu verbessern.

Nachdem kürzlich Steve Buscemi hinzugekommen ist, wurde nun bestätigt, dass auch Thandiwe Newton zum Cast stößt. Variety ist noch nicht in der Lage, zu bestätigen, welche Rolle Newton für die Serie übernehmen wird, oder auch nur Details zur Handlung, die alle vom Streamer unter Verschluss gehalten werden.

Newton ist in letzter Zeit vor allem für ihre Rolle in Westworld bekannt, ist aber in der Vergangenheit in einer Reihe von Werken aufgetreten, darunter Big Mouth, Chicken Run: Dawn of the Nugget, Solo: A Star Wars Story, Mission: Impossible II, Interview with the Vampire und mehr. Sie wird sich Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Fred Armisen und George Burcea anschließen, die alle den Rest der Addams Family in der Show ausmachen.