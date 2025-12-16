Thales enthüllt Mini-Sonar, um Unterwasserdrohnen bei der Jagd auf U-Boote zu helfen

HQ

Das französische Verteidigungsunternehmen Thales hat ein neues miniaturisiertes Sonarsystem entwickelt, das für Unterwasserdrohnen entwickelt wurde, um die Erkennung feindlicher U-Boote zu verbessern. Das Unternehmen plant, die Technologie diese Woche der britischen Royal Navy vorzustellen.

Sonarsysteme sind meist groß und schwer, sodass sie auf vollwertige U-Boote und Schiffe beschränkt sind. Thales sagt, das neue Design sei viel kleiner und leichter, sodass es auf unbemannte Unterwasserfahrzeuge oder Unterwasserdrohnen montiert werden kann.

Verwendet von Drohnen, die neben bemannten U-Booten operieren.

Das System kann von Drohnen genutzt werden, die zusammen mit bemannten U-Booten operieren, und fungieren als zusätzliche "Augen und Ohren", um Bedrohungen vor oder hinten zu scannen. Es könnte auch eigenständig eingesetzt werden, um wichtige Bereiche leise zu überwachen, Unterwasserkabel und Pipelines zu schützen oder verdächtige Unterwasseraktivitäten zu verfolgen.

Fortschritte in Elektronik, Energiesystemen und künstlicher Intelligenz haben das kompakte Design ermöglicht. KI-Software hilft dabei, Unterwassergeräusche schneller und genauer zu analysieren, wodurch die Chancen erhöht werden, U-Boote zu entdecken, während die Kosten niedrig gehalten werden.

Thales sagt, die Technologie könnte eine Rolle in zukünftigen britischen Marineverteidigungsplänen spielen, einschließlich Projekten zum Schutz des Nordatlantiks. Obwohl noch keine Bestellungen erteilt wurden, erwartet das Unternehmen großes Interesse von der Royal Navy und ihren Verbündeten.

