Thailands Prinzessin Bajrakitiyabha ist nach vier Jahren im Koma gestorben

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Es wurde bestätigt, dass Thailands Prinzessin Bajrakitiyabha im Alter von 47 Jahren gestorben ist. Die thailändische Königin hatte die letzten vier Jahre im Koma verbracht, nachdem sie im Dezember 2022 bei einer öffentlichen Veranstaltung zusammengebrochen war, und nun wurde berichtet, dass sie gestorben ist, nachdem sich ihr Zustand verschlechtert hat.

Prinzessin Bajrakitiyabha war als älteste Tochter des thailändischen Königs für den Thron berechtigt, wobei dieser Nachfolgeplan nun auf ihre zwei Geschwister beschränkt war.

Laut Sky News war Prinzessin Pa, wie sie oft genannt wurde, zwischen 2012 und 2014 thailändische Botschafterin in Österreich, Slowenien und der Slowakei, erwarb zudem einen Masterabschluss an der Cornell University in New York und war in den Jahren zuvor Teil des thailändischen Generalstaatsanwaltsbüros.

Vor ihrem Bewusstseinsverlust und dem anschließenden Koma war Prinzessin Pa nach Thailand zurückgekehrt und hatte ihre Jahre als UN-Botschafterin, Generalstabschef der Armee sowie als Schlüsselfigur in wohltätigen Initiativen verbracht, unter anderem für die Rechte inhaftierter Frauen im Land.