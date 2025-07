Thailand und Kambodscha einigen sich nach 4 Tagen am Rande eines Krieges auf Friedensgespräche

HQ

Die neuesten Nachrichten über Kambodscha und Thailand . Nach zahlreichen Scharmützeln und Schusswechseln in den vergangenen Tagen, die sich in den vergangenen Monaten vereinzelt ereignet hatten, einigten sich die Regierungen Thailands und Kambodschas am Montag auf ein Treffen in Malaysia, um eine gemeinsame Deeskalation der Spannungen zu erreichen.

Der Grenzstreit zwischen Thailand und Kambodscha zieht sich seit 1955 hin, als Frankreich (das damals Kambodscha als Kolonie hielt) willkürlich die Trennlinie zwischen den beiden Ländern zog, die immer ein Brennpunkt in Südostasien geblieben ist. Zuweilen, vor allem bei bestimmten Wellen des Nationalismus, spielt das Militär auch eine herausragende Rolle in der Politik beider Länder.

Laut BBC hat US-Präsident Donald Trump nach der Eskalation am vergangenen Donnerstag an diesem Wochenende mit den Staats- und Regierungschefs beider Länder telefoniert und es geschafft, ein formelles Treffen zwischen ihren Führern zu arrangieren: Thailands Interimspremierminister Phumtham Wechayachai und Kambodschas Premierminister Hum Manet.

Seit dem 24. Juli wurden mehr als 30 militärische und zivile Opfer gemeldet, darunter mindestens ein Kind unter acht Jahren.