Thailand und Kambodscha einigen sich auf einen zweiten Waffenstillstand

Thailand und Kambodscha haben wochenlange intensive Kämpfe entlang ihrer gemeinsamen Grenze mit einem neuen Waffenstillstand beendet und damit den zweiten solchen Waffenstillstand in den letzten Monaten dargestellt. Die Vereinbarung erfolgte nach 20 Tagen Zusammenstößen, bei denen mindestens 101 Menschen getötet und mehr als 500.000 Menschen vertrieben wurden.

Der Waffenstillstand wurde kurz nach Inkrafttreten als gültig gemeldet, ohne sofortige Berichte über Schüsse. Beide Länder haben sich darauf geeinigt, die aktuellen Truppenstellungen beizubehalten und Verstärkungen zu vermeiden, die die Spannungen eskalieren könnten.

Der Waffenstillstand folgt auf frühere Versuche, den Kampf zu beenden

Der erneuerte Waffenstillstand folgt auf frühere Versuche, die Kämpfe zu beenden, darunter ein Waffenstillstand im Juli, der von Trump und dem malaysischen Premierminister Anwar Ibrahim vermittelt wurde. Dieses Abkommen scheiterte Anfang dieses Monats und entfachte die Zusammenstöße entlang der 817 Kilometer (508 Meilen) langen Grenze erneut.

Im Rahmen des neuen Abkommens wird ASEAN (die Vereinigung südostasiatischer Nationen) den Waffenstillstand überwachen, während Thailand und Kambodscha den direkten Kontakt zwischen ihren Verteidigungsministern und Militärchefs aufrechterhalten. Das Abkommen erlaubt außerdem vertriebenen Zivilisten die Rückkehr nach Hause und beinhaltet die geplante Rückkehr von 18 kambodschanischen Soldaten, die von Thailand festgehalten werden, falls der Waffenstillstand 72 Stunden anhält.

Der Waffenstillstand beeinträchtigt nicht die laufenden Grenzziehungsarbeiten, die weiterhin bilateral diskutiert werden. Beide Seiten betonten, dass die Kämpfe zwischen ihren Streitkräften und nicht zwischen ihren Völkern stattfinden, wobei die Beamten zu Ruhe und einer friedlichen Beilegung der Streitigkeiten aufriefen.