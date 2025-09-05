Thailand ernennt dritten Premierminister in zwei Jahren

HQ

Es ist für niemanden neu, dass die politische Landschaft Thailands in den letzten Jahren etwas turbulent war. Und heute hat das Land einen neuen Premierminister, nachdem das Parlament schnell Anutin Charnvirakul ernannt hat, einen erfahrenen Politiker, der für seinen pragmatischen Ansatz und seine frühere Rolle als Gesundheitsminister bekannt ist. Er wurde zunächst bekannt, indem er sich für eine Cannabisreform einsetzte und sich in der Koalitionspolitik mit einer Mischung aus konservativen und populistischen Kräften bewegte. Und jetzt, als Vorsitzender der Bhumjaithai-Partei, steht er vor der Herausforderung, das Land durch wirtschaftliche Unsicherheit, regionale Spannungen und anhaltende politische Instabilität zu steuern. Dies ist Thailands dritter Premierminister in nur zwei Jahren. Aller guten Dinge sind drei?