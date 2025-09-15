Texas, Florida und weitere US-Bundesstaaten führen Altersbeschränkungen für NSFW-Websites ein

HQ

Vermutlich müssen Sie das VPN aus Florida, Großbritannien, verlegen, da mehr als ein Dutzend US-Bundesstaaten ein Gesetz verabschiedet haben, das Besucher von Websites für Erwachsene, die Pornografie und andere NSFW-Inhalte enthalten, dazu verpflichtet, ihr Alter durch einen amtlichen Ausweis oder durch Scannen ihres Gesichts zu bestätigen.

Wie Komu berichtet, ist das Gesetz seit zweieinhalb Jahren in Arbeit, wobei Verbündete des derzeitigen Präsidenten Donald Trump auf eine stärkere Zensur von Online-Inhalten für Erwachsene drängen und minderjährige Nutzer daran hindern, darauf zuzugreifen. Einige der größten Websites für Erwachsene, darunter Pornhub, begrüßen die Benutzer jetzt mit einer Nachricht, dass die Website aufgrund der staatlichen Gesetzgebung blockiert wurde.

Kritiker behaupten, dass die Gesetze das Recht auf freie Meinungsäußerung und Privatsphäre verletzen. Viele Internetnutzer stehen der Gesetzgebung skeptisch gegenüber, die sie dazu zwingt, ihre Gesichter auf Websites zu scannen. In Großbritannien haben wir bereits gesehen, wie dieses Gesetz in vollem Umfang in Kraft getreten ist, und wenn es sich in ganz Amerika ausbreitet, könnte es einen ähnlichen Widerstand geben.

"Ah, blockiert bin ich? Zeit, um 'kostenloses VPN legitim' zu googeln." // StockLite/Shutterstock.com

