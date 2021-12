Texas Chain Saw Massacre ist das nächste Spiel von Gun Media

Entwickler Gun Media hat in den letzten zehn Jahren Videospiele wie Breach & Clear und Friday the 13th: The Game veröffentlicht und vor ein paar Tagen haben wir ein neues Spiel der Entwickler zu Gesicht bekommen. Mit The Texas Chain Saw Massacre verwandelt das Unternehmen eine weitere beliebte Horrorserie in einen asymmetrischen Mehrspielertitel. Dreh- und Angelpunkt ist der berühmte Killer Leatherface, der eine Gruppe Überlebender durch die Spielumgebung scheuchen wird. Weil das letzte Spiel des Studios viele gravierende technische Mängel aufwies, greift Sumo Digital Gun Media bei der Produktion unter die Arme.

HQ