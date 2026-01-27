Teufel präsentiert den neuen ROCKSTER 2 Lautsprecher mit 440 W Leistung

HQ

Teufel ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen, das seit über 45 Jahren in der Audiobranche tätig ist. Mit so viel Erfahrung und zahlreichen auf dem Markt gebrachten Produkten hat das neue Modell seines Rockster-Lautsprechers alle Zutaten, um eine der besten Optionen für Partys oder einfach für Musik in offenen Räumen zu sein – denn mit 440 W Leistung können wir Ihnen im Voraus sagen, dass sie nicht leise zu hören ist.

Rockster 2 ist die Weiterentwicklung des tragbaren Lautsprecherformats von Teufel und bietet alles, was man von früheren Modellen erwartet, aber auf die nächste Stufe gehoben. Die bemerkenswertesten Merkmale dieses neuen Geräts sind neben der Leistung das DMX-Control-System zur Synchronisation von Lichtsystemen mit Musik, ein beleuchteter 2-Kanal-DJ-Mixer und ein dualer Bluetooth-Empfänger zum Abspielen von Inhalten von zwei Geräten gleichzeitig. Das macht es zu einem Produkt, das sowohl für Musikliebhaber als auch für Branchenprofis geeignet ist.



Sprechen wir über einige der technischen Merkmale dieses Produkts, beginnend mit dem Gewicht, denn Lautsprecher mit diesen Eigenschaften, selbst wenn sie Räder beinhalten, sind meist ziemlich schwer. Der Rockster 2 wiegt fast 44 kg, misst 98 Zentimeter in der Höhe und 52,3 cm in der Breite, daher sollten Sie sicherstellen, dass Sie genug Platz haben, bevor Sie ihn in Ihr Zuhause bringen. Ebenfalls bemerkenswert ist sein 380-mm-Subwoofer mit Wellenleiter für tiefen Bass bis zu 36 Hz (-6 dB) und ein Kompressionshochtöner mit Horn für klaren, gut definierten Klang. Abschließend sollten wir hinzufügen, dass er bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit mit einem abnehmbaren Akku bietet (obwohl er auch funktioniert, wenn er eingesteckt ist), und Party-Link-Kompatibilität, um bis zu 100 Lautsprecher gleichzeitig anzuschließen. Preislich gibt es zwei Optionen: Man kann einen einzelnen Lautsprecher für 1.199,99 € oder das sogenannte "Stereo-Set" kaufen, das zwei Einheiten für 2.399,98 € umfasst.

Hast du schon einen Teufel-Lautsprecher? Wirst du den Rockster 2 ausprobieren?