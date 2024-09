Tetsuya Nomura ist nicht der Meinung, dass wir in Spielen so hässliche Charaktere spielen sollten

HQ

Lange Zeit war es üblich, dass die Protagonisten in Videospielen entweder muskulöse, athletische Männer oder sehr kurvige Frauen mit Model-Aussehen waren. Doch seit vielen Jahren hat sich das etwas geändert. In letzter Zeit gab es verschiedene Versuche, eher durchschnittlich aussehende Helden zu erschaffen, um sie relatabler zu machen, allerdings mit eher gemischten Ergebnissen (der Concord-Ultra-Flop kommt einem in den Sinn).

Eine Person, die nicht an den letzteren Ansatz glaubt, ist der Square Enix-Veteran Tetsuya Nomura, der die Charaktere sowohl im ursprünglichen Final Fantasy VII als auch im Remake erschaffen hat und der Schöpfer der Kingdom Hearts-Serie (und vieles mehr) ist. Im Gegenteil, er ist der Meinung, dass wir in Spielen keine hässlichen Charaktere spielen sollten, und sagt in einem Interview mit Automaton:

"Als ich in der High School war, spielte ein Klassenkamerad ein Spiel, bei dem die Hauptfigur nicht gut aussah. Sie sagten: "Warum muss ich auch in der Spielwelt hässlich sein?", was bei mir einen starken Eindruck hinterlassen hat."

Kurz gesagt, wir können definitiv davon ausgehen, dass wir in Nomuras Spielen attraktive Charaktere spielen werden, obwohl er später im selben Interview hinzufügt, dass man sie nicht zu gut aussehen lassen kann, weil "man am Ende einen Charakter hat, der zu eigenständig und schwer zu verstehen ist".

Was halten Sie davon? Würdest du lieber mit gut aussehenden oder hässlichen Charakteren spielen?