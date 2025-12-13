Tetris' Schöpfer wählt seinen Lieblings-Tetris-Musikstück, und es ist nicht Korobéiniki (Tetris-Thema)!

HQ

Wir verbrachten einen Großteil des vergangenen Wochenendes mit dem Schöpfer von Tetris, Alexey Pajitnov, und mit dem Vorsitzenden der Tetris Company, Henk Rogers, als letzterer den allerersten OXO Legends Preis an den ersteren verlieh. Neben dem Gespräch über die Entdeckungsmomente, die Tetris prägten, und dem Teasern, wie die nächste Version von Tetris aussehen wird, wollten wir auch den Schöpfer des Rätsels nach Musik fragen.

Denn obwohl es im allerersten Tetris keine Musik (und nicht einmal echte Grafik) gab, haben wir uns alle an die verschiedenen Tracks und Melodien gewöhnt, die uns im Laufe der Jahre begleitet haben und das Spiel immer noch süchtig machen.

"Nun, die beliebteste Melodie für Tetris ist immer Korobéiniki", erinnert uns Pajitnov etwa nach 11 Minuten, als er nach seinem Lieblings- oder nachvollziehbareren Thema gefragt wird, das er im Video zum Gamereactor-Mikrofon summt. Aber es gibt ein Aber, denn "es ist nicht mein Favorit." Ich war sehr fasziniert vom Tschaikowsky-Tanz [der Zuckerpflaumenfee] aus Nussknacker. Ehrlich gesagt würde ich etwas wirklich Klassisches wie das bevorzugen. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung", gestand der Schöpfer, bevor er ebenfalls die klassische Komposition im Video summte.

Nach unserem Interview standen beide auf der Bühne in Málaga zur Zeremonie. Auf eine ähnliche Frage des Publikums gab Rogers dann zu, dass, obwohl sie ursprünglich nach freier Lizenz gesucht hatten, heutzutage "Enhances Tetris, Tetris Effect, wahrscheinlich die beste musikalische Version ist, die je geschaffen wurde".

Da haben Sie es, zwei sofort erkennbare Klassiker und dann Hut ab für wahrscheinlich die allerbeste Umsetzung des Tetris-Erlebnisses, sowohl visuell als auch musikalisch. Aber was ist dein Lieblingsstück von Tetris? Und hast du es schon gesummt, während du dieses Stück gelesen hast?