Tetris ' Schöpfer enthüllt die drei "Aha!"-Momente, die das Gaming verändert haben

Erst gestern hatten wir die einmalige Chance, uns mit den Schöpfern der beiden größten Rätsel der Geschichte zusammenzusetzen: Tetris und Rubiks Würfel.

Es stellt sich heraus, dass Alexey Pajitnov heute mit der allerersten OXO Legends-Auszeichnung ausgezeichnet wird, und wir wollten wissen, was der "Eureka"-Moment war, als der russische Programmierer in den 1980er Jahren erstmals etwas Bahnbrechendes und Funktionales geschaffen hatte.

Im Video erinnert sich der Schöpfer an drei spezifische Aspekte, die das Projekt vorangetrieben haben. Letztlich waren es die beiden grundlegenden Spielmechaniken und nicht nur die Grafik, die die Entwicklungsmeilensteine des Programms definierten. Laut Alexey selbst:

"Aha!" Moment #1: Die Idee und die Computergrafik entwickeln

"Tetris wurde von einem Spiel namens Pentomino inspiriert", erklärt er im exklusiven Gamereactor-Interview oben. "Ich habe versucht, aus diesem Set ein Zwei-Spieler-Spiel zu machen. Ich habe es selbst programmiert und hatte keine Grafiken auf meinem Computer, daher war es eine ziemliche Herausforderung, einfach ein paar Bilder auf den Bildschirm zu bringen."

"Aha!" Moment #2: Echtzeit-Rotation

"Als ich das Programm hatte, die Teile zu verschieben, auf dem Bildschirm zu platzieren, zu verschieben und zu drehen, war das ein anderes Verfahren. Als ich die Rotation gemacht habe, war es großartig zu beobachten; Du drückst die Tasten und das Stück dreht sich sofort! Es klingt jetzt lächerlich, aber damals war es ein aufregender Moment. Das war mein erstes 'Aha'. Ich habe es gesehen und beschlossen, dass ein Echtzeitspiel dazu sehr gut wäre."

"Aha!" Moment #3 und Hauptmerkmal in Tetris: Linien klären

"Wenn das Spiel mit allen Platzierungen und allem zu funktionieren begann, füllte es das Spielfeld in kürzester Zeit, etwa 20 Sekunden, und das Spiel war vorbei. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich das Spiel rechtzeitig verlängern kann... Dann habe ich es mir genauer angesehen und gesehen, dass die ausgefüllte Zeile auf dem Bildschirm irgendwie tot ist; Es hat keinen Zweck mehr. Wenn ich es also wegnehme, kann ich das Spiel weiterspielen. Das war das Haupt-'Aha' des Spiels. In diesem Moment war das Spiel vorbei."

Später im Interview sprechen wir über die kompetitive Seite von Tetris, die eine größere Community von Profispielern hervorgebracht hat, die 40 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung noch aktiv ist. Zufälligerweise werden erst nächste Woche die besten Spieler aus 60 Ländern in Dubai gegeneinander antreten, um den allerersten Red Bull Tetris Weltmeister zu ermitteln.

"Jedes Spiel hat eine kompetitive Komponente, was auch immer sie ist", glaubt Pajitnov. "Jedes Mal, wenn du eine Herausforderung hast, bedeutet das irgendeine Art von Wettbewerb: gegen dich selbst, gegen den Autor oder gegen andere Menschen. Ich habe sofort das offensichtliche Potenzial meines Spiels in der Welt der Spiele erkannt, denn abgesehen von all seinen spezifischen Eigenschaften ist es einfach ein normales Spiel, und die Leute spielen Spiele, um zu konkurrieren."

Wusstest du, wie Tetris entstanden ist? Und spielst du locker oder kompetitiv?