Tetris Effect wird dank "Connect"-Update mit Mehrspielermodus erweitert

Es gibt eigentlich nichts, das mit Tetris nicht noch ein Stück besser wird und an diesem Lebensmotto hat sich Microsoft am Abend ein Beispiel genommen. Während des Xbox Games Showcase konnten die Entwickler von Enhance Games ihren neuen Mehrspielermodus "Connect" vorstellen, der das ausgezeichnete Tetris Effect mit neuen Koop-Herausforderungen und kompetitiven Online-Spielmodi erweitert. Den Spaß könnt ihr übrigens auch offline genießen.

Diese Iteration des Spiels wird noch in diesem Jahr auf Xbox-Konsolen übertragen und es erweitert die bestehenden Versionen auf PC und PS4. Allerdings ist hier eine exklusive Zeitschaltung im Spiel, denn das kostenlose Update wird erst im Sommer 2021 für Besitzer des Spiels verfügbar... Abonnenten des Xbox-Game-Passes erhalten den Titel sobald er verfügbar wird im Zuge ihrer monatlichen Zahlung an Microsoft. Tetris Effect wird außerdem via Smart Delivery zwischen One und Series X auf eurer jeweiligen Xbox-Konsole wechseln.

Quelle: Enhance Games.