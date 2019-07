Tetris Effect stapelt nächste Woche euren PC zu

Als uns Enhance Games letztes Jahr Tetris Effect schenkte, konnte uns der Titel komplett begeistern. Das zeitlose Spielprinzip gewann durch die audiovisuelle Reizüberflutung so viel Spielspaß (vor allem im grandiosen VR-Modus!), dass die alten Hasen in unserer Redaktion freudig an ihre Jugend erinnert wurden und tagelang von nichts anderem mehr sprechen konnten. Dieses fantastische Spiel kommt bald auf den PC.

Das Entwicklerstudio verriet am Nachmittag, dass Tetris Effect am 23. Juli auf dem PC bereitsteht, vorerst nur im Epic Games Store. PC-Spieler können sich über einige Extras freuen, denn die PC-Version unterstützt höheren Auflösungsoptionen und Bildraten, wurde für Ultrawide-Monitore optimiert und vieles mehr. Ob die Erfahrung auf dem Rechner tatsächlich noch besser sein kann, als auf der PS4? Der Trailer gibt uns eine erste Antwort darauf. Passt nur auf, euch nicht im Tetris-Effekt zu verlieren...