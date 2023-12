Tetris 99 hat einen Super Mario Bros. Wonder Cup, der am Donnerstag beginnt

HQ

Es ist wieder an der Zeit, ein paar digitale Goodies für Tetris 99 zu gewinnen, denn Nintendo erinnert uns jetzt daran, dass am 14. Dezember ein Maximus Cup im Super Mario Bros. Wonder-Stil beginnt.

In einem neuen Video sehen wir, was Nintendo für uns auf Lager hat, und wie üblich müsst ihr insgesamt 100 Event-Punkte sammeln, um das Wonder-Thema (mit neuer Grafik und Musik) freizuschalten. Der Maximus Cup endet am 18. Dezember, also stellt sicher, dass ihr ihn innerhalb dieses Zeitrahmens spielt.

Denken Sie auch daran, dass Sie ein Nintendo Switch Online-Abonnement benötigen, um Tetris 99 zu spielen.