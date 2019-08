Tetris 99: Grand Prix 6 lockt mit Design im Stil von Fire Emblem: Three Houses

Nintendo wird in dieser Woche den sechsten Grand Prix in Tetris 99 starten und der bietet Fans von Fire Emblem: Three Houses einen speziellen Anreiz. Ab dem 23. August von 09:00 Uhr dürft ihr vier Tage lang eure Tetris-Skills unter Beweis stellen und Punkte sammeln, die wiederum in ein Thema im Stile von Fire Emblem: Three Houses fließen. Die Regeln sind denkbar einfach, ihr müsst nämlich nur ein bisschen spielen:

"In jeder Runde könnt ihr Punkte sammeln. Je höher euer Platz ist, desto mehr Punkte erhaltet ihr. Wenn ihr 100 Punkte erreicht habt, erhaltet ihr das Event-exklusive Thema zu Fire Emblem: Three Houses!"

Quelle: Nintendo.