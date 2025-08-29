Tetris 99 feiert außerdem mit einem besonderen Event die Veröffentlichung von Kirby and the Forgotten Land für Nintendo Switch 2

HQ

Die Veröffentlichung von Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + The Star-Crossed World führt weiterhin zu Kollaborationen und Ehrungen aus anderen Teilen des Nintendo-Universums. Während wir euch gestern von den Themen und Sounds für Nintendo Alarmo erzählt haben, erzählen wir euch heute von den Themen, die Tetris 99 von der kleinen rosa Kugel zurückbringen wird.

Wie in ihrem offiziellen Beitrag angekündigt, wird das 49. Event mit dem Namen "Kirby Rerun Collaboration Festival" in Tetris 99 Kirby gewidmet sein, und die Spieler können von jetzt an bis zum 2. September drei spezielle Strecken des Charakters freischalten.

Jeden Tag können Spieler, die eine Punktzahl von 20 oder mehr sammeln, ein spezielles Thema beanspruchen, und jedes Thema ist nur 24 Stunden lang verfügbar, so dass wir an diesem Wochenende keine Zeit verlieren dürfen. Der Zeitplan für die Freischaltung sieht folgendermaßen aus:



Kirby Discovery: Freitag, 29. August 2025, 16:00 Uhr (GMT+9) - Sonntag, 31. August 2025, 15:59 Uhr (GMT+9).



Kirby's Gourmet Fest Teil 2: 31. August 2025 (Sonntag) 16:00 Uhr (GMT+9) - 1. September 2025 (Montag) 15:59 Uhr (GMT+9)



Kirby's Return to Dream Land 3: Kirby's Return to Dream Land (Wii Deluxe) 1. September 2025 (Montag) 16:00 Uhr (GMT+9) - 2. September 2025 (Dienstag) 15:59 Uhr (GMT+9)



Nehmt ihr am 49. Tetris 99 und Kirby Event teil?