Testversion von Bravely Default II mit Beta-Feedback aktualisiert

Im März dieses Jahres veröffentlichte Silicon Studios eine ausgiebige Demoversion von Bravely Default II auf der Nintendo Switch. Viele Spieler teilten dem Entwicklerstudio anschließend Feedback mit und das führte letztlich dazu, dass die Veröffentlichung des JRPGs auf den kommenden Februar hinausgezögert wurde. Jetzt gibt es im Switch-eShop eine aktualisierte, "finale" Fassung dieser Anspielversion, in der etliche Überarbeitungen stecken.

Genau wie die ursprüngliche Version spielt die aktuelle Demo im ersten Kapitel, nachdem sich die vier Helden des Lichts getroffen haben. Ihr könnt das Abenteuer an diesen Punkt aufnehmen und für fünf Stunden fortsetzen, eure Speicherdaten werden allerdings nicht ins finale Spiel übertragen. Obwohl die Charaktere nur bis zu einem bestimmten Level aufsteigen können und viele Inhalte bekannt sind, macht der aktuelle Build sofort deutlich, dass sich an vielen Punkten etwas verändert hat.

Direkt zu Beginn werden wir zum Beispiel mit näheren Erklärungen begrüßt, statt direkt in eine Mission geworfen zu werden. Die Schlachten sind übersichtlicher und zeigen uns konkret an, welche Feinde als Nächstes an der Reihe sind. Die Menüs sind klarer zu lesen und sogar beim Figuren-Design scheint sich einiges getan zu haben. Auch für diejenigen, die den Abschnitt bereits kennen, dürfte es einige Überraschungen geben.