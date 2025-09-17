HQ

Vor einiger Zeit machte der Tod Nawalnys überall Schlagzeilen. Jetzt zeigen ausländische Labortests an Proben des verstorbenen russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny, dass er vergiftet wurde, sagte seine Frau Julia Nawalnaja. Nawalny starb im vergangenen Jahr unerwartet in einem russischen Gefängnis am Polarkreis und hinterließ ein Vakuum in der Oppositionsbewegung. Yulia behauptet, das biologische Material sei ins Ausland geschmuggelt und von zwei unabhängigen Labors untersucht worden, die beide zum gleichen Schluss gekommen seien. Sie forderte die vollständige Offenlegung der Ergebnisse, während die russischen Behörden weiterhin Fehlverhalten leugnen. Nawalnaja wies Behauptungen zurück, dass der Tod ihres Mannes eines natürlichen Todes verursacht worden sei, und betonte die Notwendigkeit, das zu enthüllen, was sie als die "unbequeme Wahrheit" bezeichnete.