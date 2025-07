Testflugzeug der bangladeschischen Luftwaffe stürzt in Schule und tötet mehr als 30 Menschen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Bangladesch . Ein Kampfflugzeug der bangladeschischen Luftwaffe ist in eine Grundschule in der Stadt Dhaka gestürzt. Der Vorfall ereignete sich um 13:00 Uhr Ortszeit (8:00 Uhr BST/ 9:00 Uhr MESZ), als das Gebäude zum Zeitpunkt des Aufpralls an einem normalen Schultag voller Schüler und Lehrer war.

Nach ersten Berichten von BBC Bangla sollen mehr als 160 Menschen verletzt und 31 getötet worden sein, viele von ihnen Schüler der Schule sowie der Pilot des F-7-Kampfjets. Nach Angaben der Luftwaffe von Bangladesch befand sich das Flugzeug auf einem Testflug, als ein mechanischer Defekt dazu führte, dass es in die dicht besiedelte Region Dhaka des Landes stürzte und die Milestone School und das College traf.

Die Zeugnisse und Bilder, die aus der Region kommen, sind überwältigend, und wir haben uns entschieden, sie wegen ihres grafischen Inhalts nicht zu zeigen. Die Schüler waren gerade beim Klassenwechsel. Rettungsteams sind immer noch in der Gegend im Einsatz, wo rund dreißig Krankenwagen im Einsatz sind.