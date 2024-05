Test Drive Unlimited: Solar Crown startet im September

HQ

Es ist vier Jahre her, seit der Ankündigung von Test Drive Unlimited: Solar Crown, die mehrmals verschoben wurde. Aber jetzt KT Racing und Nacon ist zuversichtlich genug, uns ein Veröffentlichungsdatum zu nennen, und es stellt sich heraus, dass das Spiel am 12. September veröffentlicht wird und Vorbesteller am 5. September einen Vorsprung haben.

Test Drive Unlimited: Solar Crown ist ein Open-World-Rennspiel, das in Hong Hong spielt und laut den Entwicklern "genau im Maßstab 1:1 nachgebildet" ist. Wie zu erwarten, wird es mehrere In-Game-Events, mehrere Autos zum Sammeln, viele Geheimnisse und gute Möglichkeiten geben, Ihre Fahrzeuge auf verschiedene Weise anzupassen.

Die lange Entwicklungszeit hat auch dazu geführt, dass die PlayStation 4- und Xbox One-Versionen verworfen wurden, da KT Racing letztes Jahr beschlossen hat, das Spiel ausschließlich für die aktuelle Generation zu optimieren, was bedeutet, dass es für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen wird. Schauen Sie sich den Trailer zum Veröffentlichungsdatum unten an.