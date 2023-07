Test Drive Unlimited: Solar Crown offiziell auf 2024 verschoben

HQ

Vor ein paar Wochen gab Nacon stillschweigend bekannt, dass Test Drive Unlimited: Solar Crown auf Anfang 2024 verschoben wurde, aber die Entwickler von KT Racing vermieden jegliches Gespräch darüber, als sie bekannt gaben, dass es einen Livestream geben würde, der uns mehr Informationen über das Spiel geben würde. Dieser Livestream ist jetzt zu Ende, also habe ich einige gute und schlechte Nachrichten.

Die schlechte Nachricht ist natürlich, dass KT Racing bestätigt, dass Test Drive Unlimited: Solar Crown auf Anfang 2024 verschoben wurde und die PS4- und Xbox One-Versionen abgesagt wurden. Sie lassen es auch so aussehen, als ob die Nintendo Switch-Version verschrottet wurde, da die Hybridkonsole weder im Stream noch in der Pressemitteilung erwähnt wird, obwohl sich das Logo noch auf der offiziellen Website des Spiels befindet.

Apropos offizielle Website, dort können Sie sich auch anmelden, um an einer geschlossenen Beta teilzunehmen, die am 24. Juli beginnt. Einen Vorgeschmack auf das, was es zu bieten hat, könnt ihr im archivierten Stream unten bekommen, da der größte Teil davon damit verbracht wurde, das Gameplay zu zeigen.