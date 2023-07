Test Drive Unlimited: Solar Crown Gameplay-Bilder werden nächste Woche enthüllt

HQ

Update: Es wurde inzwischen bestätigt, dass die TDU Connect-Show das tatsächliche Gameplay von Test Drive Unlimited: Solar Crown zeigen wird und dass sich die Erwähnung von Gameplay-Bildern nicht nur auf Gameplay-Screenshots bezieht.

Original: In letzter Zeit gab es eine ganze Liste von Gerüchten, die darauf hindeuten, dass Test Drive Unlimited: Solar Crown auf 2024 verschoben wird. Weder Publisher Nacon noch Entwickler KT Racing haben sich noch richtig zu den Gerüchten geäußert, aber es sieht so aus, als ob sie es bald sein werden, da jetzt ein TDU Connect-Event angekündigt wurde.

Dies wird eine 30-minütige Show, die verspricht, "unvergessliche Bilder und einige echte Überraschungen" zu zeigen. Jeder, der hofft, dass dies Gameplay beinhalten wird, sollte seine Erwartungen wahrscheinlich in Schach halten, da in der Ankündigung für diese Show ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass es diesmal nur Gameplay-Bilder sein wird ...

Wenn man bedenkt, dass in der Ankündigung von TDU Connect kein Veröffentlichungsdatum erwähnt wird und es anscheinend kein Gameplay geben wird, scheint es, als ob wir auf dem Weg sind, das Spiel zu verzögern und auf irgendwann im Jahr 2024 zu verschieben. In jedem Fall werden wir nächste Woche, am 12. Juli 2023 um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ, mehr wissen. Sehen Sie sich die Show hier an.