Test Drive Unlimited: Solar Crown auf 2023 verschoben

KT Racing hat die Entscheidung getroffen Test Drive Unlimited: Solar Crown auf 2023 zu verschieben und das Spiel wird nicht länger für die Konsolen der letzten Generation entwickelt.

Entwickler KT Racing hat sich dazu geäussert: "Mit so viel Unterstützung durch die Fans der Serie, wissen wir, dass viele von euch enttäuscht sein werden, aber es ist unser Ziel Test Drive Unlimted Solar Crown zu der besten Spielerfahrung des Franchise zu machen, in dem wir mehr Zeit in die Entwicklung stecken."

Es soll einen Beta-Test geben, aber ein Termin ist dafür noch nicht bekannt.