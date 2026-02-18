HQ

Tesla ist fest entschlossen, autonomes Fahren in den nächsten Jahren zu einem großen Teil seiner Unternehmensidentität zu machen, wobei die offizielle Massenproduktion des Tesla "Robotaxi" jetzt beginnen wird, sobald diese Nachricht im Feed erscheint.

Allerdings scheint der Robotaxi zumindest derzeit nicht so sicher zu sein, wie manche glauben machen wollen, zumindest in diesem Stadium der Ausführung. Laut neuen Daten aus der Standing General Order (SGO) Zwischenrufdatenbank der NHTSA für automatisierte Fahrsysteme (ADS) hat Tesla zwischen Ende Dezember 2025 und Ende Januar 2025 fünf neue Unfallberichte in Austin, Texas, eingereicht, die alle automatisch pilotiert wurden.

Wie Elecktrek in seiner Datenübersicht beschreibt, umfassen diese Unfälle einen Sturz mit 27 Kilometern pro Stunde geradeaus in ein festes Objekt, einen Unfall mit einem Bus und zwei separate Vorfälle, bei denen der Tesla in Objekte zurückfuhr.

Weitere Beschreibungen der Unfälle sind im Bericht als "vertrauliche Geschäftsinformationen" geschwärzt, aber das ergibt 14 Unfälle in Austin, und offenbar steigt die Häufigkeit der Unfälle weiter an, und darüber hinaus gibt es die Tatsache, dass immer mehr Robotaxis auf den Straßen unterwegs sind.

Laut der Analyse von Electrek ist der Robotaxi in Austin derzeit viermal so wahrscheinlich unfallbereit wie ein menschlicher Fahrer.