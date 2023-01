Teslagrad 2 bekommt im Februar eine Demo auf Steam

HQ

Die talentierten Leute bei Rain Games konnten nicht zu viel sagen, als sie Teslagrad 2 im Jahr 2020 ankündigten, aber die wenigen Details, die wir bekamen, wurden in Aktion gezeigt, als meine norwegischen Landsleute uns letzten August einen Gameplay-Trailer gaben. Wissen Sie, was noch besser ist als das, um einen klaren Hinweis darauf zu bekommen, ob es dem Original gerecht werden kann oder nicht? Eine Demo.

Die Entwickler stimmen zu, so dass Teslagrad 2 eine Demo als Teil des Steam Next Fest erhält, wenn es am 6. Februar beginnt. Uns wird gesagt, dass die Demo uns einen Vorgeschmack darauf geben wird, wie die elektromagnetischen Fähigkeiten von Lumina genutzt werden können, um Feinde zu besiegen und Rätsel auf fantasievolle Weise zu lösen, während sie die von Skandinavien inspirierten Umgebungen durchqueren, sowie zu necken, wohin ihre Geschichte nach den Ereignissen von World to the West geht. Toppen Sie dies mit der schönen neuen Schlüsselgrafik unten, und es ist fair zu sagen, dass ich mich auf die vollständige Veröffentlichung in diesem Frühjahr freue, aber vielleicht bin ich nur ein Patriot.