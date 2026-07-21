Tesla-Werk außerhalb Berlins erweitert sich nach Wiederholung der Verkäufe

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Als Elon Musk am meisten in der US-Politik engagiert war, sanken Teslas Verkaufszahlen rapide. Nun, da Musk sein Engagement in diesen Aktivitäten zurückgefahren hat, haben die Verkäufe wieder zugenommen, und es wurde bekannt gegeben, dass 20 % weitere Teslas im Werk Grünheide außerhalb Berlins produziert werden.

Infolgedessen wird das Werk auf eine maximale Kapazität von 375.000 Fahrzeugen pro Jahr erweitert, was wiederum zu mehr Mitarbeitern führen wird. Realtid berichtet, dass 3.500 zusätzliche Mitarbeiter benötigt werden, um die neuen Ziele zu erreichen.