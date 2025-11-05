Tesla-Vorstand warnt Aktionäre: Genehmigen Sie Elon Musks 1-Billionen-Dollar-Gehaltsdeal oder riskieren Sie, ihn zu verlieren

HQ

Der Vorstand von Tesla fordert die Investoren auf, das beispiellose Gehaltspaket in Höhe von 878 Milliarden US-Dollar für CEO Elon Musk zu genehmigen, und warnt davor, dass er aussteigen könnte, wenn der Vorschlag in einer für Donnerstag angesetzten Abstimmung scheitert.

Der Vorstand argumentiert, dass nur Musk die kühnen Versprechen von Tesla einhalten und das Unternehmen in ein KI-Kraftpaket verwandeln kann, das Flotten von Robotaxis und humanoiden Robotern anführt. Das Paket, das an Meilensteine der Aktienperformance gebunden ist, könnte Musks Anteil auf etwa ein Viertel des Unternehmens bringen, wenn die Ziele erreicht werden.

Kritiker sagen jedoch, dass der Deal Tesla einem "Schlüsselpersonenrisiko" aussetzt und zu viel Macht in einer Führungskraft konzentriert. Großinvestoren, darunter der norwegische Staatsfonds, haben sich öffentlich gegen den Plan ausgesprochen und ihn als überzogen und riskant bezeichnet, wie Sie hier lesen können.

Musks Einfluss auf die Zukunft von Tesla

Musk, der bereits 15 % von Tesla besitzt, hat angedeutet, dass er sich auf andere Unternehmen konzentrieren könnte, darunter SpaceX, Neuralink und xAI, wenn der Vorstand seine Forderungen ablehnt.

Die Tesla-Aktie, die mit 1,5 Billionen US-Dollar bewertet wird, hängt stark von zukünftigem KI-getriebenem Wachstum ab und nicht von den aktuellen EV-Verkäufen, was Musk einen massiven Einfluss auf die Richtung des Unternehmens gibt.

Ein Unternehmensexperte drückte es so aus: "Das ist ein Typ, der sich eine Pistole an den Kopf hält und sagt: Gib mir eine Billion Dollar."