Tesla verzichtet auf Automodelle, um sich stärker auf Roboter und KI zu konzentrieren

Elon Musks Tesla hat seine neuesten Finanzergebnisse veröffentlicht, und obwohl wir gleich zu den Zahlen kommen, ist die wichtigste Information für alle, die glauben, dass dieses Unternehmen noch eine Automarke ist, dass es bald stärker auf Robotik und KI fokussieren wird.

Laut BBC wird Teslas Produktionsstätte in Kalifornien bald von der Herstellung von Model X und Model S weggehen. Diese Modelle werden effektiv eingestellt, da sie nicht mehr produziert werden. An ihrer Stelle werden wir weitere Entwicklungen an Teslas humanoidem Roboter namens Optimus sehen.

In den Finanzzahlen von Tesla sehen wir, dass der Gewinn des Unternehmens in den letzten drei Monaten des Jahres 2025 um 61 % gesunken ist, wobei der Gesamtumsatz um 3 % zurückging. Das Unternehmen wird die Ausgaben in naher Zukunft um schätzungsweise 20 Milliarden US-Dollar erhöhen. Dies geschieht kurz nachdem bestätigt wurde, dass 2 Milliarden Dollar in Musks xAI investiert werden.

