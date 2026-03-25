Tesla verzeichnet den ersten Anstieg der Registrierungen in der EU seit 13 Monaten

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Es scheint, als könnte Teslas Verkaufsrückgang in Europa zumindest vorerst endlich vorbei sein. Neue Daten zeigen, dass sie einen 13-monatigen Verkaufsrückgang umgekehrt haben und im Februar 2026 nach einem schwierigen Jahresbeginn eine starke Erholung verzeichneten.

Laut den Zulassungen, diesmal über InsideEVs (was sich möglicherweise nicht direkt im Endabsatz widerspiegelt), lieferte Tesla im Februar 13.740 Fahrzeuge in ganz Europa aus, was einen Anstieg von 29,1 % im Jahresvergleich darstellt. Das ist eine bedeutende Wende nach mehr als einem Jahr Rückgänge in der Region.

Die Erholung ist auch im größeren Zusammenhang sichtbar. Im Januar und Februar verzeichnete Tesla insgesamt 20.941 Registrierungen, was einem Anstieg von 16,7 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2025 entspricht.

Das Comeback folgt auf einen besonders schwachen Januar, als Teslas europäische Verkäufe stark zurückgingen und der Marktanteil nachging.