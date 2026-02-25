Tesla verklagt das DMV

HQ

Als "falsche Werbung" bezeichnet zu werden, ist laut CNBC nichts, das Teslas Behauptungen über selbstfahrende Autos als falsch bezeichnet hat, und Tesla als falschen Werbetreibenden einstuft – etwas, das nun dem Rechtssystem vorgelegt wird.

Auch wenn das harmlos klingt, besteht das Problem darin, dass irreführende Werbung für die Fähigkeiten Ihres Autos tatsächlich dazu führen kann, dass Ihre Lizenz zur Produktion von Autos wiederhergestellt wird – dazu gehört auch der Verkauf der produzierten Autos, und das DMV hat bereits damit gedroht – wenn auch nur vorübergehend, wenn die Marketingformulierung nicht geändert wird.

Der Streit läuft darauf hinaus, dass das DMV kein Autopilot-System gefunden hat und Teslas FSD – "Full Self-Driving (Supervised)"-System – im Hinblick auf ein vollständig selbstfahrendes Auto gleichwertig ist. Das Problem entsteht dadurch, dass die Handbücher für Tesla-Fahrzeuge klar angeben, dass FSD nicht ohne Aufmerksamkeit des Fahrers verwendet werden sollte, während das Unternehmen bereits 2018 öffentlich von einem vollständig selbstfahrenden Erlebnis sprach, wobei automatisierte Autos das Endziel sind und viele Probefahrten stattfinden. Kurz gesagt, die Autos dürfen nicht automatisch betrieben werden, wie es das Marketingmaterial vermutet. Hinzu kommen Klagen, bei denen Kunden Software-Upgrades versprochen wurden, die es ihrem Tesla ermöglichen würden, zu einem "Robotaxi" zu werden – etwas, das bisher noch nicht passiert ist, sowie mindestens einer Klage, die resultierte, weil ein Fahrer bei einem Autounfall ums Leben kam, bei dem ein Tesla-Besitzer dachte, der Autopilot würde ihn daran hindern, ein anderes Auto zu rammen, während er nach einem Handy griff.