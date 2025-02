Tesla-Verkäufe gehen in Großbritannien, Frankreich und Deutschland zurück

HQ

Nach starken Rückgängen der Tesla-Verkäufe in Schweden und Norwegen wissen wir nun, dass das Unternehmen in ganz Europa vor einer schwierigen Zeit steht, da die jüngsten Daten besorgniserregende Rückgänge in Schlüsselmärkten wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland zeigen.

In Frankreich gingen die Tesla-Verkäufe im vergangenen Jahr um 63 Prozent zurück, während sie in Deutschland um 41 Prozent zurückgingen. In Großbritannien gab es einen geringeren Rückgang von 12 Prozent, aber selbst damit wuchs der Gesamtmarkt für batterieelektrische Fahrzeuge um 35 Prozent – ein Wachstum, das Tesla nicht nutzen konnte.

Dies folgt auf ein schwieriges Jahr 2024, in dem die Verkäufe von Tesla in Europa um 13 Prozent zurückgingen. Die begrenzte und veraltete Modellpalette von Tesla scheint ein wichtiger Faktor zu sein, wobei einige den Niedergang darauf zurückführen, dass das Image des Unternehmens durch die politischen Ansichten von Elon Musk, die in Europa Kontroversen ausgelöst haben, einen Schlag erlitten hat. Der Crossover Model Y könnte zwar helfen, aber es ist noch ungewiss, ob er ein erneutes Interesse an der Marke wecken wird, so dass abzuwarten bleibt, wie sich die Verkäufe von Tesla im Jahr 2025 entwickeln werden.