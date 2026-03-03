Tesla soll diesen Monat in Europa vollständig selbstfahrend zugelassen werden

HQ

Ob vollautonomes Fahren tatsächlich bereit ist, wird heftig diskutiert, insbesondere wenn man die Bereiche bedenkt, in denen in den letzten Jahren Tests durchgeführt wurden.

Unabhängig davon ist das vollständige Selbstfahren nun sehr nahe daran, auch auf europäischen Straßen eingeführt zu werden. Einige Autohersteller haben zum Beispiel bereits eine teilweise Lizenz erhalten, damit Nutzer selbstfahrend auf Autobahnen fahren dürfen. Aber Tesla ist sehr nah dran, die notwendigen Genehmigungen zu erhalten, um das vollständige Selbstfahren in Europa zu ermöglichen.

Laut Elon Musk soll der sogenannte FSD-Modus am 20. März in Holland regulär genehmigt werden, was kurz darauf den Weg für Genehmigungen in weiten Teilen Europas ebnet.

"Tesla verfügt über die fortschrittlichste KI in der realen Welt, und hoffentlich wird sie bald in Europa zugelassen. Uns wurde von den Behörden gesagt, dass es am 20. März in den Niederlanden genehmigt wird", wurde mir gesagt. Hoffentlich bleibt dieses Datum dasselbe. Aber ich denke, die Menschen in Europa werden ziemlich überwältigt sein, wie gut die Tesla-Auto-KI fahren kann."

Weitere wichtige Termine für die Einführung sind derzeit unbekannt, aber es wird erwartet, dass es nach der ersten Genehmigung schnell erfolgt.