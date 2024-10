Tesla Model 2 wurde laut Elon Musk verschrottet

HQ

Wenn Sie sehnsüchtig auf Neuigkeiten rund um das lang versprochene Tesla Model 2 Elektrofahrzeug gewartet haben, haben wir eine schlechte Nachricht für Sie. Chef Elon Musk hat in einer kürzlichen Telefonkonferenz erwähnt, dass das Auto verschrottet wurde, weil es jetzt "sinnlos" ist.Tesla

Es wurde erwartet, dass der Model 2 ein erschwinglicheres Elektrofahrzeug sein würde, aber da Tesla seinen Fokus nun auf Autonomie und selbstfahrende Autos verlagert hat, sehen Musk und der Autohersteller dies nicht mehr als notwendigen Schritt nach vorne. Das bedeutet, dass Tesla stattdessen Model 3 und Model Y Autos anbieten wird, neben Cybertrucks und Robotaxis, wobei letztere voraussichtlich der Ersatz für die inzwischen nicht mehr existierenden Model 2 sein werden.

In Bezug auf Musks tatsächliche Kommentare stellte Auto Express fest: "Ich denke, wir haben sehr deutlich gemacht, dass die Zukunft autonom ist. Ich denke, es ist sinnlos, ein reguläres 25k-Modell zu haben. Das wäre albern. Das stünde in völligem Widerspruch zu dem, was wir glauben."

Glaubst du, dass dies der richtige Ansatz für die Zukunft von Tesla ist oder nicht?

