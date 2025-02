Tesla erleidet einen Schlag in Schweden und Norwegen

HQ

Schweden und Norwegen mögen bei Elektrofahrzeugen an der Spitze stehen, aber Tesla sieht sich in beiden Ländern mit einem Rückgang des Marktanteils konfrontiert, wobei die Zulassungen im Januar um 44 % bzw. 38 % zurückgingen. Trotz eines starken Anstiegs der gesamten Autoverkäufe scheint die Präsenz von Tesla zu schwächeln, da das Model Y nach wie vor der Bestseller ist, aber der Wettbewerb wird immer härter. Laut einer neuen Umfrage der schwedischen Novus-Gruppe hat das Image von Tesla einen Schlag erlitten, was zum Teil auf die politischen Ansichten von Elon Musk zurückzuführen ist, die in ganz Europa Debatten ausgelöst haben. In Schweden sank der Marktanteil von Tesla von 4,2 % auf 2,1 % und in Norwegen von 21,7 % auf 7,4 %. Obwohl die allgemeine Nachfrage nach Autos steigt, zeigen diese Verschiebungen, wie der Markt für Elektrofahrzeuge in Skandinavien immer wettbewerbsfähiger wird. Kann Tesla seine Position zurückerobern, oder werden neue Akteure weiterhin seine Dominanz in der Region herausfordern?

