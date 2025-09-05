Tesla enthüllt beispiellosen Gehaltsplan in Höhe von 1 Billion US-Dollar für Musk

HQ

Inzwischen kennt jeder auf dem Planeten Elon Musk und die Tatsache, dass er der reichste Mann der Welt ist. Aber wenn es noch Zweifel gab, werden sie bald ausgeräumt, denn Tesla hat ein schwindelerregendes Vergütungspaket in Höhe von 1 Billion US-Dollar für Musk vorgestellt. Für diejenigen, die sich fragen, worum es bei dem Plan geht, wird ein traditionelles Gehalt übersprungen und stattdessen Aktien in Stufen angeboten, wenn Tesla Ziele erreicht, die das Unternehmen um ein Vielfaches wachsen lassen könnten. "Elon zu halten und zu motivieren, ist von grundlegender Bedeutung, um Tesla zum wertvollsten Unternehmen der Geschichte zu machen", sagte die Vorsitzende Robyn Denholm in einem Brief an die Investoren. "Das Paket ist darauf ausgelegt, einen außergewöhnlichen langfristigen Aktionärswert mit Anreizen in Einklang zu bringen, die die Spitzenleistung unseres visionären Führungspersönlichkeits fördern." Was halten Sie von diesem Vergütungsplan?