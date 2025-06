Terrorvermutung bei Brandbombenanschlag in Boulder (Colorado)

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Die Behörden in Colorado untersuchen einen gewalttätigen Vorfall in Boulder als möglichen Terrorakt, nachdem ein Mann am Sonntag eine Versammlung mit Brandsätzen gestört und Berichten zufolge mehrere Menschen verletzt hat.



Zeugen berichteten von Chaos und schweren Verbrennungen unter den Anwesenden, während die Strafverfolgungsbehörden den Verdächtigen schnell in Gewahrsam nahmen. Beamte sagen, dass der Angriff offenbar auf die jüdische Gemeinde abzielte und auf einen ähnlichen tödlichen Angriff in Washington nur wenige Wochen zuvor folgte.