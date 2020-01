Terror-RPG Omori verspätet sich um zwei Monate

Entwickler Omocat hat die Unterstützer ihres psychologischen Horrorspiels Omori letzte Woche über eine kurzfristige Terminverschiebung ihres Spiels informiert. Das Team wird zwei Monate länger benötigen, um das schaurige Horrorspiel fertigzustellen, die zusätzliche Zeit soll in die Politur und das Ausmerzen von Spielfehlern fließen. Die PC-Version wird "in Kürze" digital veröffentlicht, auf der Nintendo Switch startet das Game im Frühjahr. Die 3DS-Version wurde mittlerweile abgebrochen. Mit dem Verkauf der PC-Version werden digitale Soundtracks, PC-Hintergründe, signierte Poster und mehr an die Geldgeber gesendet.

