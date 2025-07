Terrorbytes: Erste Episode ist jetzt kostenlos - Eine erstklassige Horror-Gaming-Dokumentation

HQ

Gute Nachrichten für alle, die versucht waren, aber noch nicht bereit waren, die 30 US-Dollar für einen digitalen Kauf auszugeben. Die erste Folge von TerrorBytes – einer Dokumentarserie über die Geschichte der Horrorspiele – kann jetzt völlig kostenlos auf YouTube angesehen werden.

Die gesamte Serie erstreckt sich über fünf Episoden, und nach einiger wohlverdienter Kritik an dem hohen Preis haben die Macher reagiert. Sie haben nicht nur die Premierenfolge frei verfügbar gemacht, sondern auch den Gesamtpreis auf 20 US-Dollar gesenkt – eine viel vernünftigere Summe.

Das Eröffnungskapitel mit dem Titel Enter the Survival Horror dauert etwa eineinhalb Stunden und taucht in die Anfänge des Genres ein. Von 3D Monster Maze und Sweet Home bis hin zu genreprägenden Klassikern wie Alone in the Dark, Resident Evil und Silent Hill ist es eine nostalgische und aufschlussreiche Reise in eine schwach beleuchtete Erinnerungsspur. Zu den Interviewpartnern gehören Schwergewichte wie Hubert Chardot (Alone in the Dark), Hifumi Kouno (Clock Tower), Akira Yamaoka (Silent Hill), Denis Dyack (Eternal Darkness), John Romero (DOOM) und Jeremy Blaustein (Silent Hill 1 & 2).

Und für diejenigen, die süchtig werden? Der Rest der Serie taucht tief in Themen wie lizenzierte Horrorspiele, die FMV-Ära, Indie-Albträume und die umstrittensten Titel ein, die das Genre je hervorgebracht hat. Die Dokuserie wurde vom gleichen Team entwickelt, das auch hinter den von der Kritik gefeierten In Search of Darkness und dem Ego-Shooter steht.

Kurz gesagt: Wenn Sie ein Horror-Gaming-Nerd sind (oder es werden wollen), ist dies ein Kinderspiel. Schalten Sie das Licht aus, starten Sie YouTube und betreten Sie den Survival-Horror.