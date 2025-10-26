Terrifier: Das ARTcade-Spiel bringt diesen November Blut, Pixel und Chiptunes

HQ

Clown-Fans aller Welt - freut euch! Terrifier: Das ARTcade-Spiel wurde endlich mit einem soliden Veröffentlichungsdatum gesegnet. Die Entwickler haben bestätigt, dass der blutige Brawler am 21. November in die Regale der digitalen Läden kommen wird. Gleichzeitiger Start auf Playstation 5, Xbox Series, Switch und PC. Das Spiel mischt die extreme Gewalt von Terrifier mit etwas nostalgischer Güte. Komplett mit einem Chiptune-Soundtrack von keinem Geringeren als Cody Carpenter, vielen Kettensägen, herausfordernden Bossen und Unterstützung für den Mehrspielermodus. Sowohl online als auch lokal.

Wenn du also klassische Beat 'em ups schätzt und dir die pixelige extreme Gewalt nichts ausmacht, könnte dies einen genaueren Blick wert sein. Schauen Sie sich den kurzen Trailer unten an.